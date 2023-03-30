Rusya bir muhabiri casusluk iddiasıyla gözaltına aldı

Wall Street Journal muhabiri Rusya'da casusluk şüphesiyle gözaltına alındı.

Interfax Haber Ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın FSB güvenlik servisi Perşembe günü Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in Urallar'daki Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına aldı.

FSB, Interfax tarafından aktarılan bir açıklamada, "1991 doğumlu ABD vatandaşı Gershkovich Evan'ın yasa dışı faaliyetlerini durdurduğunu , Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda akredite olan Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri olduğunu" söyledi.

Evan'ın Amerikan hükümetinin çıkarları doğrultusunda casusluk yaptığından şüpheleniliyor.

Gazeteden henüz bir açıklama gelmedi.

Gershkovich'in askeri savunma kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiği belirtildi.

Ancak konuya dair hiçbir kanıt paylaşılmadı.