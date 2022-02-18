Rusya'dan balistik füze hazırlığı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya'nın nükleer başlık taşıyabilen balistik ve seyir füzelerinin atılma tatbikatını denetleyeceği bildirildi.

Belarus ile birlikte Ukrayna sınırında tatbikata devam eden Rusya’nın asker ve zırhlı araçları bölgeden çektiğine dair duyurulara karşı Batı'dan "henüz net bir askeri çekilme görülmediği" cevabı gelmişti. Bölgedeki askeri gerilimi tırmandıracak bir diğer açıklama da Moskova’dan geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cumartesi günü Rusya'nın balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasını da içeren nükleer güçlerine yönelik tatbikatları denetleyeceği belirtildi.

Füze atış tatbikatları, Rusya ile Batı arasındaki gerilimin tırmandığı bir zamanda gerçekleşecek. Ukrayna yakınlarındaki bir Rus askeri yığınağı, Moskova'nın batıdaki komşusuna saldırabileceğine dair korkuları körükledi. Rusya ise bu tür planları reddediyor.