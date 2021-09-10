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''Salgını yendin'' deyip bütün önlemleri kaldırdılar

''Salgını yendin'' deyip bütün önlemleri kaldırdılar

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert Kovid-19 kısıtlamalarının, bugünden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.

AŞILAMA VURGUSU

Açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ve Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

BAŞARININ SIRRI

Rigshospitalet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıkları Başhekimi Jens Lundgren, devlet televizyonu DR'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın salgına karşı zaferini başlangıçta sert önlemler daha sonrada yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla kazandığını söyledi.

Ülkede aşılma oranın yüzde 83'e çıktığını kaydeden Lundgren, sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması durumunda kısıtlamaların tekrar geri getirilebileceğini hatırlattı.

Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 604'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 350 bin 996'ya yükseldi.

Etiketler danimarka sağlık bakanlık korona
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