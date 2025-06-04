Minibüsten külçe külçe altın çıktı!
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Van'da takip sonucu durdurulan minibüste, piyasa değeri 30 milyon TL olan gümrük kaçağı 7 kilo külçe altın ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı. Takibe alınan kapalı kasa minibüs, İpekyolu ilçesinde durduruldu. Ekipler, aramada piyasa değeri 30 milyon TL olan gümrük kaçağı 7 kilo ağırlığında külçe altın ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
DHA
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