İBB soruşturmasında bir tahliye daha
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan iş insanı A.İ.A., itirafçı olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve 13 Ocak'ta suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan A.İ.A. itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildi.
DHA
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