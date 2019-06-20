SON DAKİKA
GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 20 Haziran 2019 09:43

Seks tarikatı davasında karar çıktı

New York'ta mahkeme, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak "seks tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere'yi suçlu buldu.

Seks tarikatı davasında karar çıktı
A+ A-

Raniere'ye yöneltilen suçlamalar arasında kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokup, köleleştirmek, aç bırakmak, adının baş harflerini vücutlarına damgalamak, tehdit edip cinsel ilişkiye girmek ve çocuk pornosu materyalleri bulundurmak da var.

6 haftadır süren davada jüri Raniere'yi, yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu buldu.

58 yaşındaki Raniere kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Bir "efendi ve köle" sisteminin başında olmakla suçlanan Raniere'nin müebbet hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.

Raniere FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından geçen yıl Meksika'da yakalanmıştı. Savunma ekibi Raniere'nin girdiği cinsel ilişkilerin karşılıklı rızaya dayandığını savunuyor.

NXIVM NEDİR?

"Nexium" diye okunan Nxivm grubu 1998'de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı.

Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor.

Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.

Seks tarikatı davasından inanılmaz detaylarSeks tarikatı davasından inanılmaz detaylar

Seks tarikatının iğrenç sırları ifşa olduSeks tarikatının iğrenç sırları ifşa oldu

''Seks tarikatına'' katılanlar yaşadıklarını anlattı''Seks tarikatına'' katılanlar yaşadıklarını anlattı

Şok itiraf: ''Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım''Şok itiraf: ''Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım''

Seks tarikatı liderinin yaptıkları kan dondurduSeks tarikatı liderinin yaptıkları kan dondurdu

Ünlülerin seks tarikatında mide bulandıran iddialarÜnlülerin seks tarikatında mide bulandıran iddialar

seks tarikatı , Nxivm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM