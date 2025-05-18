CHP'nin İstanbul mitinginin yeri ve saati belli oldu
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CHP'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlattığı mitingler devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 21 Mayıs'ta Pendik'te miting düzenleneceğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da başlattığı mitingler devam ediyor.
Her çarşamba günü düzenlenen mitinglerin yeni adresi Pendik oldu.
Pendik Sahil Tören Alanı, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek miting, saat 20.30'da başlayacak.
ÖZGÜR ÇELİK DUYURDU
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz" dedi.
Çelik, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız. Mutlaka kazanacağız!" ifadelerini kullandı.
Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 18, 2025
Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana dek meydanlardayız.
Mutlaka kazanacağız!
🗓️ 21 Mayıs Çarşamba
🕣20.30
📍Pendik… pic.twitter.com/g3XVBwIOyi
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