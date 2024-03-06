Simpsonlar’dan 2024 yılı için korkutan yeni kehanet

Büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlenen ‘The Simpsons’ dizisinin 2024 kehanetleri yeniden gündem oldu.

ABD’nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 1989 yılında yayın hayatına başlayan dizinin 2024 kehanetleri korkuttu.

35 sezondur yayın hayatına devam eden Simpsons dizisi, Trump'ın başkanlığı, Covid-19, Epstein skandalı, Disney ve Fox'un birleşmesi, denizaltı felaketleri, Apple Vision gözlüğü gibi birçok olayı önceden tahmin etti.

Dizinin 2024 yılı için kehanetleri duyanları korkuttu. Yeni kehanette Ebola virüsünün yayılması ve dizideki bir tahminin benzerliği dikkat çekti.

Simpsonlar’ın, bir bölümünde 2024 yılında aşırı sıcaklar sebebiyle insanların evlerine kapanacağını gösterdi.

Ayrıca dizinin başka bir kehanetinde ise dünya genelinde bir enflasyon krizi yaşanacak ve bu sırada iki dünya devi ABD ve Çin nükleer savaşın içine gireceği belirtildi.

Simpsonların kehanetleri nasıl doğru çıkıyor ? İşte Simpsons'un sırları

Simpsonlar'ın geleceği tahmin ettiği fikri, dizinin geçmişte bazı olayları doğru bir şekilde tasvir etmesiyle ortaya çıktı. Bu "kehanetler" bazı hayranlar tarafından şaşırtıcı ve hatta ürkütücü olarak yorumlansa da, bu tesadüflerin arkasında yatan birkaç sebep var:

1. Uzun Süreli Yayın: Simpsonlar 1989'dan beri yayınlanıyor ve bu süre zarfında dünya birçok önemli olay yaşadı. Bu kadar uzun bir süre boyunca rastgele tahminlerde bulunmak, bazı tesadüflerin kaçınılmaz olması anlamına geliyor.

2. Hiciv ve Parodi: Simpsonlar, güncel olayları hicveden ve parodileştiren bir dizi. Bu nedenle, dizide yer alan bazı sahneler, gelecekte gerçekleşecek olaylara benzeyebilir.

3. Geniş Kapsamlı Konular: Simpsonlar, siyaset, spor, bilim, teknoloji ve popüler kültür gibi birçok farklı konuya değiniyor. Bu geniş yelpaze, dizinin tesadüfen de olsa gelecekteki olaylara dair bazı doğru tahminlerde bulunma olasılığını artırıyor.

4. Yaratıcı Ekibin Yetenekleri: Dizinin yazarları ve animatörleri, güncel olayları ve trendleri analiz etme konusunda oldukça yetenekli. Bu da, gelecekteki olası gelişmelere dair öngörüde bulunmalarına yardımcı olabilir.

5. Basit Tesadüf: Bazen Simpsonlar'ın "kehanetleri" olarak nitelendirilen olaylar, basit tesadüflerden ibaret olabilir.

Bununla birlikte, Simpsonlar'ın her "kehanetinin" gerçekleştiğine dikkat etmek önemlidir. Dizide yer alan birçok tahmin gerçekleşmedi ve bu da tesadüflerin rolünü göz ardı etmemizi engelliyor.

Simpsonlar'ın "kehanetleri" ile ilgili bazı örnekler:

1993 yılında yayınlanan bir bölümde, Donald Trump'ın ABD Başkanı olacağı öngörülmüştü.

2000 yılında yayınlanan bir bölümde, Ebola virüsünün salgın hastalık haline geleceği gösterilmişti.

2008 yılında yayınlanan bir bölümde, Yunanistan'ın mali kriz yaşayacağı tahmin edilmişti.

Ancak, Simpsonlar'ın "kehanetleri" her zaman doğru çıkmadığı için bu tesadüfleri abartmamak ve dizinin eğlence amaçlı bir animasyon olduğunu unutmamak önemlidir.