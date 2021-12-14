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Skandal! İmamın ''eşcinsellik'' sözleri yüzünden cami kapatılıyor

Skandal! İmamın ''eşcinsellik'' sözleri yüzünden cami kapatılıyor

Fransa'nın Beauvais kentinde bir imamın eşcinsellik hakkındaki soruya verdiği yanıt nedeniyle caminin kapatılması için yasal süreç başlatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews kanalında yaptığı açıklamada, Beauvais'deki Bilal Camisi'nde "radikal içerikli vaazlar" verildiğini, "Hristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere" karşı mücadele edildiğini öne sürdü.

Darmanin, caminin kapatılması için yasal sürecin başlatıldığını kaydetti.

Fransız basınındaki haberlerde, Oise Valiliğinin Bilal Camisinin 6 aylığına kapatılacağını cami yetkililerine bildirdiği belirtildi.

Caminin avukatı Samim Bolaky, yaptığı açıklamada, "İmam, kendisine sorulan soruyla ilgili mensup olduğu dinin bu konudaki görüşünü paylaşıyor. Soru şuydu, dinde eşcinselliğe izin veriliyor mu?" ifadesini kullandı.

Caminin kapatılması kararının "orantısız" olduğunu ve Beauvais'deki Müslüman toplumunun cezalandırıldığını dile getiren Bolaby, bu karara itiraz edeceklerini söyledi.

Fransa'nın Allonnes kentinde 25 Ekim'de Darmanin'in talebiyle 300 kişilik cemaate sahip cami "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatılmıştı.

Darmanin, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede 92 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını kaydetmişti.

Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Etiketler fransa cami imam eşcinsellik
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