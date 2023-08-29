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Sokağa çıkma yasağı THY seferlerini iptal ettirdi

Sokağa çıkma yasağı THY seferlerini iptal ettirdi
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Orta Afrika ülkesi Gabon'da gerçekleştirilen seçimler nedeniyle hükümet tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Türk Hava Yolları bugün ülkeye yapılması planlanan seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Gabon hükümeti, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için oy verme merkezlerinin kapatıldığı cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve internetin kesildiğini duyurdu. Karar, ‘şiddet çağrılarının yayılmasını önlemek’ amacıyla alındı. Bunun üzerine THY tarafından yapılan açıklamada yasaklar nedeniyle bugün planlanan TK-587 İstanbul-Libreville, TK-587 Libreville-Pointe Noire ve TK-587 Pointe Noire-İstanbul seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıklandı.

DHA

Etiketler thy gabon seçim uçak seferleri
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