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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay: Erkek olmadığı için yeni doğan kızını öldürdü

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay: Erkek olmadığı için yeni doğan kızını öldürdü

Pakistan'da bir baba, yeni doğan kız çocuğunu erkek olmadığı gerekçesiyle öldürdü. Olay, sosyal medyada infial yarattı.

Pakistan Pencap'ta erkek olmadığı gerekçesiyle bir kişi, yeni doğan kız çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Olay sosyal medyada infial yaratırken, çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor.

7 GÜNLÜK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Yerel basındaki haberlere göre, Mianvali şehrinde gerçekleşen olayda Şahzaib Han isimli baba, erkek çocuk istediği gerekçesiyle 7 günlük kızını silahla vurarak öldürdü.

Polis ekipleri, 7 günlük bebeğin olay yerinde öldüğünü ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Sosyal medyada çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Etiketler korkumşç olay erkek ölüm baba
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