Suudi Arabistan, Twitter mesajları nedeniyle hapse attığı ABD vatandaşını serbest bıraktı

Suudi Arabistan hükümetini eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bir yıldan fazla süredir hapiste bulunan ABD vatandaşı Saad İbrahim Almadi serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan, hükümeti eleştiren tweetler attığı gerekçesiyle bir yıldan fazla süredir hapiste bulunan ABD vatandaşı Saad Ibrahim Almadi’yi serbest bıraktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre hem ABD hem de Suudi Arabistan vatandaşlığı bulunan 72 yaşındaki Almadi, 2021 yılının Kasım ayında aile ziyareti için Riyad'a gittiğinde tutuklanmıştı.

CEZASI 19 YILA ÇIKARILMIŞTI

Almadi, ABD'de attığı tweet'ler nedeniyle Ekim'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçen ay bir üst mahkemede hapis cezası 19 yıla çıkarılmıştı.

Saad İbrahim Almadi'nin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak ne ABD'li ne de Suudi yetkililer açıklama yaptı.

Oğlu İbrahim Amadi, Saad İbrahim Almadi'nin Riyad'daki evinde olduğunu ancak ne zaman Florida'ya dönebileceğini bilmediğini söyledi.

"HAKKINDAKİ TÜM SUÇLAMALAR DÜŞÜRÜLDÜ"

İbrahim Almadi, "Hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü. Şimdi seyahat yasağının kaldırılması için çaba harcayacağız" dedi.

Almadi, Suudi Arabistan'daki mahkemede krallığı istikrarsızlaştırmaya çalışmak ve teröre mali destek vermekten suçlu bulunmuştu. Mahkeme ayrıca Almadi'ye 16 yıl seyahat yasağı getirmişti.

İbrahim, geçen yıl BBC'ye babası hakkında mahkemeye sunulan tek kanıtın, babasının attığı 14 tweet olduğunu söylemişti.

BİDEN, TEMMUZ'DAKİ ZİYARETİNDE ALMADİ'Yİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçen Temmuz'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında Kral Salman ve veliaht prens Muhammed bin Salman'la görüşmelerinde Almadi ve hakkında seyahat yasağı olan diğer Amerikan vatandaşlarının durumunu gündeme getirdiğini söylemişti.