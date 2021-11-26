Tarihin en acımasız katili! Annesini öldürecek kadar ileri gitti

Tarihin en popüler seri katilleri arasında kabul edilen Ed Kemper’in soğukkanlılığı Mindhunter dizisine ilham oldu.

Tarihsel süreç içinde sayısız cinayet işlendi. Bunların büyük bir çoğunluğu çözülürken bazıları ise tozlu raflarda faili meçhul olarak kaldı. Çözülen cinayetlerde ise ölümden büyük bir haz alan seri katillerin varlığı insanlığı şaşırtmaya yetti. Mindhunter dizisinde işlenen Ed Kemper’ın gerçek hayat hikayesini sizler için araştırdık.

ÇOCUKLUĞUNDA ŞİDDET EĞİLİMİ GÖSTERİYORDU

Tam adıyla Edmund Emil Kemper III, 18 Aralık 1948 yılında Burbank şehrinde Edmund Emil Kemper II ve Clarnell Elizabeth Kemper’in ortanca çocukları olarak dünyaya geldi. Ed Kemper doğduğundan yaşıtlarında cüsse olarak iri ve uzundu. Kemper’in anne ve babasının oldukça korkunç ve mutsuz bir evliliği vardı. Babası Pasifik’teki nükleer bomba testlerinde çalışan bir 2. Dünya Savaşı gazisiydi. Anne ve babası gün içinde hiçbir diyalog kurmuyordu. Ebeveynlerin arasında bu gerilim çocuklara da yansıyordu. Çocukluk travmasının etkisiyle Ed Kemper şiddete eğilim göstermeye başladı.

İLK İŞKENCESİNİ KEDİSİNE YAPTI

Henüz 10 yaşındayken Ed Kemper, evcil hayvanları olan kedisini diri diri gömdü. Kedi öldükten sonra gömdüğü yerden çıkartan Ed Kemper, bu sefer de başını kesti ve bir çiviye asarak bir süre sergiledi. 13 yaşındayken ailesinin yeni sahiplendiği kediyi de öldürdü. Annesi kedinin ölüsünü bulana kadar onu kendi elbise dolabında sakladı. Küçük kız kardeşinin oyuncak bebeklerinin başlarını kestiği ayinler yapıyordu. “Gaz odası” ve “elektrikli sandalye” gibi ölüme yakın deneyimleri yaşadığı oyunlar oynamayı seviyordu.



BÜYÜKANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

14 yaşındayken babasıyla yaşamak için evden kaçtı. Ancak babası başka bir kadınla evlendiği için onu büyükanne ve büyükbabasının yanına gönderdi. Büyükbabasıyla aralarında oldukça samimi bir ilişkisi olan Ed Kemper, büyükannesiyle bir türlü anlaşamıyordu. Ed Kemper, bir gün büyükannesiyle yaşadığı bir tartışmadan sonra evinde bulunan av tüfeğiyle onu öldürdü. 27 Ağustos 1967 yılında gerçekleşen bu olayda Ed Kemper, büyükannesinin cesedini görmemesi için büyükbabasını da öldürdü. Ardından ise polise teslim oldu. Yaşı küçük olduğu için ceza almayan Ed Kemper, aranoid şizofreni tanısı konularak tutuklulara özel bir hastaneye yatırıldı. Burada kendisine IQ testi yapıldı ve sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü büyükanne ve büyükbabasını öldüren bu gencin IQ’sü 145 idi.



CİNAYET SİLAHLARI SATIN ALDI

21 yaşındayken annesinin gözetiminde olmasıy şartıyla taburcu edilen Ed Kemper, bir süre daha psikiyatristle görüşmeye devam etti. Onun istediklerini söyleyerek ve iyileştiğini göstermek için numara yaparak normal hayatına dönmeyi başardı. Polis akademisine başvurdu. Ancak 2.06 metrelik boyu ve daha öncesinde işlediği cinayetler nedeniyle başvurusu kabul edilmedi. Yeteri kadar para biriktirdikten sonra kendi evine taşındı ve karayollarında iş buldu.

Ed Kemper, bir araba satın aldı ve bagajına cinayet için gerekli gördüğü kürek, bıçak, eldiven gibi eşyaları koydu. Otostop çeken kadınları arabasına alıp arzu ettiği cinayetleri ve sapkınlıkları gerçekleştirmek istiyordu. Kemper, 1972 yılında otostop çeken kadınları öldürmeye başladı ve 11 ay boyunca buna devam etti.



ANNESİNİN YANINA GERİ DÖNDÜ

1973 yılında maddi sıkıntılar yaşadığı için annesinin yanına geri dönen Ed Kemper bir tartışma sonucunda onu da vahşi bir şekilde katletti. Annesi uykuya daldıktan sonra başına çatal çekiç ile vurarak onu öldürdü ve bir bıçakla boğazını kesti. Ardından annesinin başını kesip ona tecavüz etti. Ancak Ed bir türlü hırsını alamıyordu. Annesinin başını dart tahtası olarak kullandı ve dilini ve gırtlağını kesip çöp öğütücüsüne attı.

Annesinin en yakın arkadaşı olan 59 yaşındaki Sara Taylor Hallett’i akşam yemeğine ve film izlemeye davet etti. Kemper onu da öldürdü ve arabasını alıp kaçtı. Bir süre dolaştıktan sonra en yakın telefon kulübesine giderek annesi ve arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

Kemper tutuklandı ve birinci derece sekiz cinayetle suçlandı. İdam cezası istese de, bu isteği reddedildi ve 7 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kemper hâlâ hayatta ve cezasını çekiyor.