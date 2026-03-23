Trump: Hürmüz Boğazı tehdidi çok iyi sonuçlanacak

İran’a enerji santrallerini vurma tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ''Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik tehdit ‘çok iyi’ sonuçlanacak'' dedi.

ABD ve İsrail ordusunun 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından başlayan savaş 24'üncü gününde devam ediyor. Bölgede gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama geldi. İsrail basınına konuşan Trump, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması durumunda İran’a yönelik askeri seçeneklerin masada olduğunu açıkça ilan etti.

"Sonuç çok iyi olacak"

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açmaması halinde ülkenin enerji altyapısının hedef alınacağını belirten Trump, bu hamlenin "İran'ın tamamen yok edilmesine" kadar varabileceğini iddia etti. Tehditkâr üslubunu sürdüren ABD Başkanı, "Yakında göreceksiniz, sonuç çok iyi olacak" ifadelerini kullanarak olası bir operasyonun sinyallerini verdi.

NATO ülkelerini hedef aldı

Trump’ın hedefinde sadece İran değil, NATO müttefikleri de vardı. Boğazın yeniden açılması konusunda yeterli desteği vermediklerini savunduğu müttefik ülkeleri pasif kalmakla suçlayan Trump, "Bu ülkeler hiçbir şey yapmıyor" dedi.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerginlik, küresel piyasalarda "enerji krizi" endişesini tetikledi.

