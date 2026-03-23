  Trump: Hürmüz Boğazı tehdidi çok iyi sonuçlanacak

Trump: Hürmüz Boğazı tehdidi çok iyi sonuçlanacak

Trump: Hürmüz Boğazı tehdidi çok iyi sonuçlanacak
İran’a enerji santrallerini vurma tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ''Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik tehdit ‘çok iyi’ sonuçlanacak'' dedi.

ABD ve İsrail ordusunun 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından başlayan savaş 24'üncü gününde devam ediyor. Bölgede gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama geldi. İsrail basınına konuşan Trump, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması durumunda İran’a yönelik askeri seçeneklerin masada olduğunu açıkça ilan etti.

"Sonuç çok iyi olacak"

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açmaması halinde ülkenin enerji altyapısının hedef alınacağını belirten Trump, bu hamlenin "İran'ın tamamen yok edilmesine" kadar varabileceğini iddia etti. Tehditkâr üslubunu sürdüren ABD Başkanı, "Yakında göreceksiniz, sonuç çok iyi olacak" ifadelerini kullanarak olası bir operasyonun sinyallerini verdi.

NATO ülkelerini hedef aldı

Trump’ın hedefinde sadece İran değil, NATO müttefikleri de vardı. Boğazın yeniden açılması konusunda yeterli desteği vermediklerini savunduğu müttefik ülkeleri pasif kalmakla suçlayan Trump, "Bu ülkeler hiçbir şey yapmıyor" dedi.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerginlik, küresel piyasalarda "enerji krizi" endişesini tetikledi.

DHA

Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Anne oğula dehşeti yaşattılar! ''Küfür etmeyin'' diyen anne oğula meydan dayağı kamerada
Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin
Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin
Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü!
Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü!
Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu
Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu
''Son kez konuşalım" diye çağırmış... İstanbul'da vahşet: Eşini öldürüp, evi ateşe verdi!
''Son kez konuşalım" diye çağırmış... İstanbul'da vahşet: Eşini öldürüp, evi ateşe verdi!
Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu
Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu
Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda...
Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda...
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü!
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin Altın ve gümüşteki tarihi çöküş sonrası İslam Memiş'ten ezber bozan tahmin Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Apartmanda skandal görüntü: Yemek getiren kuryenin yaptıkları mide bulandırdı Bakan Işıkhan duyurdu: 40 mesleğe daha belge zorunluluğu geldi Bakan Işıkhan duyurdu: 40 mesleğe daha belge zorunluluğu geldi Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı! Altın ve gümüşte büyük çöküş! Kazançların sıfırlandı; ons altın ve gram altın dibi gördü! Altın ve gümüşte büyük çöküş! Kazançların sıfırlandı; ons altın ve gram altın dibi gördü! Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü! Sokak ortasında dehşet gecesi! Tartıştığı kişinin boğazını kesip öldürdü! TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu hakkında şok karar! TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu hakkında şok karar! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu! Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Bayram tatili yolunda kahreden kaza... Geriye sadece Asel bebek kaldı... Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu Ezber bozan araştırma: Anadolu ortadan 2'ye mi ayrılıyor? Milyonlarca yıllık gerinim hattı bulundu
Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret Melis Sezen İspanya tatilinde diplomasiye de giriş yaptı: İspanya kaçamağında sürpriz ziyaret Savaşın 24. gününde kritik gelişme: İran'a 48 saat süre veren Trump geri adım attı Savaşın 24. gününde kritik gelişme: İran'a 48 saat süre veren Trump geri adım attı Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Hava durumu tahminleri değişti; yağmur, kar ve çığ tehlikesi kapıda... Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu Pelin Akil'in bekarlık tatilindeki dondurucu soğukta havuz şovu olay oldu Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak! Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan isminden yıllar sonra itiraf bombardımanı Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan isminden yıllar sonra itiraf bombardımanı Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde peş peşe gözaltılar Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde peş peşe gözaltılar Bir şehir sular altında: Dünyanın en uzun adamı da selden nasibini aldı Bir şehir sular altında: Dünyanın en uzun adamı da selden nasibini aldı