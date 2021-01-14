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  3. 14 Ocak 2021 09:33

Trump'tan azil kararı sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin azil kararı sonrası açıklama yaptı. Geçen hafta Kongre baskını sırasında yaşananları kınadığını savunan Trump, hiçbir gerçek destekçisinin şiddeti tasvip etmeyeceğini ifade etti.

Trump'tan azil kararı sonrası ilk açıklama
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Beyaz Saray'ın Twitter hesabından yayınlanan videoyla halka seslenen Trump, "Bunların herhangi birini yaparsanız, bizim hareketimizi desteklemiyorsunuz" ifadesini kullandı. 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek olan Trump, şiddet için hiçbir gerekçe gösterilemeyeceğini savunarak, geçen haftaki saldırılara karışan herkesin adalet önüne çıkarılacağını belirtti.

Her Amerikalının barışçıl şekilde sesini duyurmayı hak ettiğini ifade eden Başkan Trump, geçiş sürecinde düzeni sağlamak üzere tüm federal kurumlara gerekli tüm kaynakların kullanılması yolunda talimat verdiğini söyledi.

Kongre'deki 'felaket' karşısında şoke olduğunu ve üzüntü duyduğunu açıklayan Trump, hakkındaki azil kararından ise bahsetmedi.

Trump'a yönelik azil maddesi onaylandıTrump'a yönelik azil maddesi onaylandı

 

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