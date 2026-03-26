Trump'tan olay olacak iddia: İran'ın ABD'ye gönderdiği hediyeyi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye gönderdiği ''hediye''nin petrol olduğunu açıkladı. Trump, ''İran ABD'ye 10 tanker petrol hediye etti'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün önce yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye bir hediye gönderdiğini öne sürmüştü. Trump, "Dün gerçekten harika bir şey yaptılar. Bize bir hediye gönderdiler. Hediye bugün elimize ulaştı, çok büyük ve kıymetli bir hediyeydi. Hediyenin ne olduğunu söylemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Trump: İran 10 tanker petrol hediye etti

İran'ın hediyesi merak konusu olurken Trump'tan yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı, İran yönetiminin ABD'ye 10 tanker dolusu petrol hediye ettiğini söyledi.

Haber3.com Haber Merkezi