Ekranların sevilen dizisi Yeraltı'nda izleyiciyi şaşırtan sahne

Ekranların sevilen dizisi "Yeraltı", son bölümüyle sadece aksiyon dolu sahneleriyle değil, başrol oyuncularından Burak Sevinç’in sergilediği müzikal performansla da sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Merdan karakterine hayat veren Sevinç, oyunculuk yeteneğinin yanına usta müzisyen kimliğini de ekleyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Yeraltı" dizisinin son bölümünde Merdan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Sevinç, müzisyen kimliğini konuşturdu. Mustafa Sayan imzalı hicaz makamındaki "Ölüyorum Kederimden" eserini hem enstrüman çalarak hem de seslendirerek yorumlayan Sevinç, profesyonel müzisyenleri aratmadı. Sadece oyunculuğuyla değil, konservatuvar geçmişinden gelen teknik becerisiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu yorumuyla da tam not aldı.