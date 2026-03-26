  3. İran, Trump'ın anlaşma teklifine resmen yanıt verdi

İran, Trump'ın anlaşma teklifine resmen yanıt verdi

İran, Trump'ın anlaşma teklifine resmen yanıt verdi
İran, ABD'nin 15 maddelik teklifine arabulucular vasıtasıyla yanıt verdi. Tahran yönetimi saldırıların sona erdirilmesi, tazminatların garanti altına alınması ve çatışmaların bölge genelinde tamamen durdurulmasını şart koştu.

İran yönetimi, ABD'nin 15 maddelik teklifine resmen yanıt verdi. Tasnim Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, "İran'ın ABD tarafından sunulan 15 maddelik teklife verdiği yanıt, dün gece arabulucular vasıtasıyla iletildi ve İran karşı tarafın cevabını bekliyor" dedi. Kaynak, İran'ın yanıtında saldırı ve suikastların sona ermesi gerektiğinin vurgulandığını, savaşın yeniden tekrarlanmayacağına dair somut güvenceler talep edildiğini aktardı. Ayrıca savaş zararları ve tazminatların garanti altına alınarak açık şekilde belirlenmesinin ve çatışmaların, bu süreçte yer alan tüm direniş gruplarını kapsayacak şekilde bölge genelinde tamamen sona erdirilmesinin istendiğini ifade etti.

İran'ın talepleri müzakerelerden farklı

Kaynak, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin doğal ve yasal bir hak olduğunu belirterek karşı tarafın taahhütlerinin uygulanmasına yönelik garantilerin tanınması gerektiğini ifade etti. Söz konusu şartların, ABD ve İsrail'in 28 şubatta düzenlediği saldırılardan birkaç gün önce İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerde sunulan taleplerden ayrı olduğunu da vurguladı.

"ABD'nin müzakere söylemi aldatma"

ABD'nin müzakere söylemlerinin İran açısından "üçüncü aldatma projesi" olarak değerlendirildiğini belirten kaynak, Washington'un bu söylemle dünyayı barış yanlısı ve savaşın sona ermesini isteyen bir aktör gibi göstererek yanıltmayı, küresel petrol fiyatlarını düşük tutmayı ve İran'ın güneyine yönelik muhtemel bir kara harekatı için hazırlık amacıyla zaman kazanmayı hedeflediğini öne sürdü. Kaynak, ABD'nin müzakere söylemlerine ilişkin değerlendirmede de bulunarak, "İran, 12 günlük savaştan önce müzakerelerin sonucu ve ABD'nin anlaşmalara bağlılığı konusunda şüphe duyduysa, bu savaştan sonra da Washington'un herhangi bir dönemde müzakere etme niyetine tamamen kuşku duymaktadır. ABD, hem 12 günlük savaşta hem de mevcut süreçte müzakereler sürerken saldırıları başlatmıştır. Bu kez de müzakere iddiası altında yeni bir suç için zemin hazırlamaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

İHA

Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı
Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten ezber bozan uyarı
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ''mutlu evliliğin sırrı'' açıklamasına tepki yağdı
60 kilo verip bambaşka biri olan güzel oyuncudan evlilik sinyali...
Sosyal medyanın tesettürlü fenomeninin estetiksiz hali tartışma başlattı
Bir gıda skandalı daha... Tam 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi!
Sevgilisine ateş ederken arkadaşını vurdu, intihar etti!
Ekranların güzel oyuncusundan herkesi ağlatan itiraf
