Türkiye'den ABD'ye F-35 resti! 3 seçenek masada
Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizi konusunda iki ülkenin savunma bakanlığı yetkilileri ilk toplantıyı Ankara'da yaptı. Türkiye'nin krizin çözümü için 3 ayrı seçeneği gündeme getirdiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelerin devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır” denildi.
Türkiye’nin krizin çözülmesi için 3 ayrı seçeneği gündeme getirdiği öğrenilirken, dün CNN-Türk yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “ABD bu sorunu çözmezse Rusya yapımı Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçeneklerin devreye girebileceğine” dair mesaj vermesi dikkat çekti.
İŞTE O ÖNERİLER
Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türkiye ilk olarak haksız yere çıkarıldığını düşündüğü F-35 programına yeniden dahil edilmeyi, bu olmayacaksa Türkiye’ye verilmesi taahhüt edilmiş olan 6 F-35’in verilmesi, bu da olmuyorsa Türkiye’nin proje için şimdiye kadar ödediği 1.4 milyar doların, Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği 40 adet F-16 ile 80 adet F-16’nın modernizasyonu için ödeyeceği para ile diğer teçhizat alımlarından mahsup edilmesini önerdi.
F-16 paketi yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
BAKANLAR GÖRÜŞTÜ
Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Bu görüşmede de F-35 krizinin çözümü, Türkiye’nin F-16 talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Glasgow’da planlanan bulaşmada bu konularda nasıl ilerleme sağlanabileceğine dair görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
‘RUSYA’DAN ALIRIZ’ MESAJI
CNN-Türk’te ABD’nin Türkiye’yi haksız yere programdan çıkardığını söyleyen Çavuşoğlu, F-16 satışı konusunda ABD yönetiminin tutumunun önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Yönetim Kongre’yi ikna edebilir. ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer. Türkiye’ye yönelik çifte standartlar NATO’yu zayıflatır.”
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