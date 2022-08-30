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Türkiye'den Bağdat'a seyahat uyarısı

Türkiye'den Bağdat'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat kentine zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında şehre Seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca Irak'ta bulunan vatandaşlar için "Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallelerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılacak ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır" ifadesi kullanıldı.

BAKANLIKTAN SAĞDUYU ÇAĞRISI 

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta yaşanan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama daha yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bağdat’ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arzeden bir hâl almıştır. Dost ve kardeş Irak'ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Bu çerçevede, tüm kesimleri itidale ve sağduyuya davet ediyoruz. Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz” denildi.

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Etiketler ırak bağdat seyahat uyarısı dışişleri bakanlığı
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