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Uçakta hostesin çalışanının makatında 1 kg altın çıktı

Uçakta hostesin çalışanının makatında 1 kg altın çıktı
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Ünlü havayolu şirketi Air India Express'in bir kabin memurunun rektumunda bileşik formda saklanan 960 gram altının bulundu.

Air India Express'in bir kabin memurunun altın kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından, Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), suçta daha fazla kabin memurunun rolü olduğundan şüphelenerek soruşturmayı yoğunlaştırdı.

Gelir İstihbarat Müdürlüğü, Maskat'tan kalkan bir uçakta kabin ekibi üyesi olan 26 yaşındaki hostes S.K.'u gözaltına aldı.

S.K., rektumunda bileşik formda saklanan 960 gram altının bulunmasının ardından tutukladı.

Diğer kabin memurlarının da sorgulandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

Etiketler hostes kadın hostes 1 kg altın çıktı
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