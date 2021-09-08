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Ülkesinden kaçan eski Afganistan Cumhurbaşkanı özür diledi

Ülkesinden kaçan eski Afganistan Cumhurbaşkanı özür diledi

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatması sonrası ülkesini terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afgan halkından özür diledi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı açıklamada, ülkeyi terk ettiği için Afgan halkından özür diledi.

"KARARI GÜVENLİK GÖREVLİLERİN TAVSİYESİ ÜZERİNE ALDIM"
Ülkeyi terk etmenin 'hayatında aldığı en zor karar' olduğunu belirten Gani, "Ancak silahların susması, Kabil'i ve 6 milyon vatandaşı kurtarmanın tek yolu buydu" dedi. Gani ayrıca, bu kararı, güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine aldığını ifade etti.

Gani'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Afgan halkına, Taliban'ın beklenmedik bir şekilde şehre girmesinin ardından 15 Ağustos'ta Kabil'den aniden ayrıldığım için bir açıklama borçluyum. 1990'ların İç Savaşı sırasında şehrin yaşadığı aynı korkunç savaşı ortamının tekrar yaşanmaması için ülkeyi terk etmemi tavsiye eden saray güvenliğinin ısrarı üzerine ayrıldım."

KABİL KUŞATMASI SONRASI KAÇMIŞTI
Eşref Gani, 15 Ağutos'ta Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.
Taliban'ın başkent Kabil sokaklarındaki protestocu kadınları kırbaçladıkları görüntüler

Etiketler afganistan kabil eşref gani
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