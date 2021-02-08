Yunan askerlerinin aylardır maaş alamadığı ortaya çıktı

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran ve ekonomik çöküşe rağmen silahlanan Yunanistan’da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade edildi.

Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor” ifadeleriyle Atina yönetimine tepki gösterdi.

Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen silahlanma harcamalarından geri durmayan Yunanistan’da sınırdaki askeri personelin ödenmeyen maaşları krize neden oldu. Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade eden, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) “ Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor. Gereği yapılmalı” diyerek, Atina hükümetine tepkilerini dile getirdi.