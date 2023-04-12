Yunanista Başbakanı Türkiye'yi şikayet etti: Göçü silah olarak kullandılar

Almanya basınından Bild gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, açıklamasında Ankara'yı hedef aldı.

Yunanistan'da halk, erken genel seçim için 21 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Başbakan Kiryakos Miçotakis, seçim vaadi olarak Türk-Yunan sınırını tamamen duvarla örmeyi ileri sürdü.

Mültecilerden bahsederken Türkiye'yi hedef aldı

Almanya basınından Bild gazetesine konuşan Miçotakis, kıtaya göçmen hareketliliğine ilişkin mesajlar verirken Türkiye'yi suçladı.

Yunan Başbakan'ın sözlerine işaret eden gazete, "Mültecileri Avrupa'dan uzak tutmak istiyor. Bunun için bir duvar inşa ettiriyor." diye yazdı.

"Göç politikası duvarlar olmadan işe yaramaz"

Miçotakis, Avrupa'nın izlediği göç politikasının "dış sınırlarda duvarlar ve çitler olmadan işe yaramayacağına" inandığını belirtti.

"Türkiye, silah olarak kullandı"

Sözü Türkiye'ye getiren Miçotakis'in, Ankara'yı hedef alan ifadeler kullanması dikkat çekti:

Göreve geldikten 6 ay sonra Yunanistan'da yani Avrupa topraklarında organize bir yasa dışı göçmen işgali ile karşı karşıya kaldık. Göçü jeopolitik amaçlarla silah olarak kullanan ilk ülke Türkiye oldu.

O sırada Avrupa Birliği'nin tüm liderliği Türkiye-Yunanistan sınırına geldi ve sınırı savunurken bizi alkışladı.



AB'den yardım istedi

Söz konusu Alman gazetesi, Yunanistan ile Türkiye arasında Meriç Nehri üzerinde halihazırda bir duvar bulunduğunu belirtirken, "Yunanistan bunu genişletmek istiyor ve Avrupa Birliği'nden sübvansiyon talep ediyor." diye yazdı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'nın duvarın inşası için tek başına ödeme yapmak zorunda kalmasının "adil olmadığını" savundu.

"Ciddi göç baskısına maruz kalıyoruz"

Göç baskısıyla en ön safta karşılaştıklarını anlatan Miçotakis, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Biz bir cephe devletiyiz. Ciddi bir göç baskısına maruz kalıyoruz. Avrupa Birliği'nden yardım bekliyoruz. Maksimum destek için çalışacağım.

Bu mümkün değilse, çiti milli fonlarla inşa edeceğiz. Pahalı ama Yunanistan gibi bir ülke için kesinlikle mümkün.



Almanya yorumu: Göçmenler cömert yardımların peşinden koşuyor

Vatandaşlarına karşı ülke topraklarını koruma yükümlülüğü olduğunu ifade eden Yunan lider, Almanya'ya yönelik göç akışından da bahsetti.

Kiryakos Miçotakis, "mültecilerin daha cömert yardımların peşinden koşmasının" anlaşılabilir olduğunu sözlerine ekledi.