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  3. 07 Ekim 2020 13:53

Yunanistan Azerbaycan elçisini geri çekti

Yunanistan, Azerbaycan'daki Büyükelçisi'ni Atina'ya geri çağırdı. Gerekçe olarak, Azerbaycan'ın Yunanistan hakkındaki açıklamaları gösterildi.

Yunanistan Azerbaycan elçisini geri çekti
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bakü Büyükelçisinin istişare amacıyla geri çağırıldığını duyurdu. Açıklamada, elçinin Atina'ya geri çağrılmasına gerekçe olarak, "Azerbaycan hükümetinin asılsız ve hakaret içeren iddiaları” gösterildi.

Azerbaycan, daha önce yaptığı açıklamalarla Atina'ya sert suçlamalarda bulunmuştu. Bakü yönetimi, Atina'yı Dağlık Karabağ'da Ermenilere destek için savaşçılar göndermek, Azerbaycan'a yönelik terör eylemi hazırlıklarına destek vermek ve siber saldırılara müsamaha göstermekle suçlamıştı.

DW Türkçe

yunanistan , azerbaycan , büyükelçi
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