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Yunanistan'da büyük deprem alarmı: ''Okullar tatil edilmeli, kapalı alanalrda durmayın!''

Yunanistan'da büyük deprem alarmı: ''Okullar tatil edilmeli, kapalı alanalrda durmayın!''
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Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketlilik Yunanistan'da alarm çanlarının çalmasına neden olurken Yunan deprem uzmanının yaptığı "okulları tatil edin, kalabalık yerlerden uzaklaşın" uyarıları ülkenin gündemine oturdu.

Yunanistan güneydoğusunda yer alan Kiklad Takımadaları'nın en büyüklerinden Santorini'de son 24 saat içinde birbiri ardına meydana gelen depremler ülkede büyük endişe yaratırken

Sismik Tehlike Değerlendirme Bilimsel Komitesi olası yıkıcı bir depreme karşı bölgede çeşitli önleyici tedbirler alınması gerektiğine işaret eden bir karar metni yayımladı.

TGRT Haber'in haberine göre duyuruda, Yunan Sismoloji Derneği Başkanı Profesör Efthimios Lekkas'ın önderliğinde toplanan komitenin Thira ve Amorgos adaları arasındaki deniz alanında son iki 24 saatlik sismik aktiviteyi gözlemlediği belirtildi. Komitenin tüm verilerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, oybirliğiyle aldığı karaları açıkladı.

Karar metninde sismik hareketliliğin volkanik aktiviteyle ilgisi olmadığı, deniz altı faylarından kaynaklandığı belirtilirken yerel yönetime okulların pazartesi günü tatil edilmesini de içeren bir dizi öneri sunuldu. Metinde vatandaşların kapalı alanlarda kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları, Ammoudi limanlarına ve Fira Eski Limanı'na giriş ve konaklamadan kaçınılması gerektiği de belirtildi. Uygun görülmesi durumunda benzer bir toplantının tekrar edilebileceği de vurgulandı.

Etiketler Profesör Efthimios Lekkas deprem Yunanistan  okullar kapalı alanlar deprem paniği deprem alarmı
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