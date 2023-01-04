Yunanistan'da dinleme skandalı: Özel ekip görevlendirildi

Yunanistan’da casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlendiği yönündeki iddiaların ardından Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu’nu (ADAE) ülkede yaşanan dinleme skandalının aydınlatılması amacı ile özel ekip yetkilendirdiklerini açıkladı.

Yunanistan’daki yasa dışı dinleme skandalı ile ilgili Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu (ADAE) harekete geçti. Yolsuzlukla Mücadele Savcısı Eleni Toulupaki imzası ile ADAE’nin ülkede yaşanan dinleme skandalının aydınlatılması amacı ile özel ekip yetkilendirdiği açıklandı.

Çipras, dinleme skandalına ilişkin isimleri istemişti

Yunanistan’da casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlenmeye ülkenin bir önceki Başbakanı Aleksis Çipras döneminde başlandığını iddia edilmişti. Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA) lideri Çipras, dinleme skandalının ortaya çıkması sonrası ADAE’yi ziyaret ederek son 3 yıla ait hakkında dinleme kararı bulunan isimleri talep etmişti.

Yunanistan’ta Ulusal İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve teşebbüsleri, tesisleri, teçhizatı, arşivleri, veri tabanları ve belgeleri ADAE yetkisi ile inceleyebiliyor. Ulusal güvenlik nedeniyle tutulan arşivlerin incelenebilmesi için ADAE Başkanı'nın bizzat katılımı gerekiyor.

Ne olmuştu?

Yunanistan’da, dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento gazetesi, Yunanistan’ın en önemli isimlerinin hükümet tarafından casus yazılımlarla dinlendiği iddia etmişti. İddiada yer alan önemli isimler arasında Yunanistan Ulusal Savunması Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Korgeneral Charalampos Lalousis, Yunanistan’ın eski Emniyet Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, Eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, eski Bakanlar Mihalis Hrisohoidis, Olga Yerovasili, günümüz Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamları bulunuyor.