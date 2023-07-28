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Yunanistan'da orman yangınları bakanın istifasını getirdi

Yunanistan'da orman yangınları bakanın istifasını getirdi
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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, ülkede devam eden yangınların ardından istifa etti.

Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, 'kişisel nedenlerle' istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Mitarakis’in istifasını kabul ettiği belirtildi. Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yannis Oikonomou, yeni Vatandaşı Koruma Bakanı olarak atandı.

YANGINLARIN ARDINDAN İSTİFA KARARI
Konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmazken istifa kararının ülkede başta Rodos Adası olmak üzere geçen haftadan bu yana devam eden yıkıcı yangınların ardından gelmesi dikkat çekti.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı polis, itfaiye ve sivil koruma gibi kamu güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum olarak görev yapıyor.

Etiketler yunanistan yunan bakan
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