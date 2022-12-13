2023 enflasyonu için bir kötü haber daha

Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nde Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Afrika baş ekonomisti olarak görev yapan David Mann, küresel enflasyonun zirveyi gördüğünü ancak pandemi öncesindeki enflasyon seviyesine geri dönülmesinin 2023 yılında mümkün olmayacağını kaydetti.

CNBC'ye konuşan Mann, "Enflasyon bu yıl zirveyi gördü. Ancak önümüzdeki yıl da pandemi öncesinde alışkın olduğumuz seviyelerin üzerinde kalmaya devam edecek" dedi.

"Kaç ülkenin negatif faiz oranlarına ihtiyaç duyduğunu tartıştığımız 2019 yılında olduğumuz seviyeye doğru geri dönmeyi bekliyoruz" diyen Mann'a göre küresel enflasyonun koronavirüs salgınının patlak verdiği 2019 yılı ve öncesindeki seviyelere geri dönmesi yıllar sürecek.

Yüksek enflasyon nedeniyle dünyadaki pek çok merkez bankası kasım ayında da politika faizini yükseltme kararı aldı.

Politika faizini yükselten ülkeler arasında, ABD, İngiltere, Avustralya gibi G10 ülkelerinin yanı sıra yükselen pazarlardan sayılan Endonezya, Tayland, Malezya ve Filipinler de yer aldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta düzenleyeceği faiz toplantısı sonrasında 50 baz puan faiz artırma kararı açıklaması bekleniyor. Fed bu yıl içerisinde toplam 375 baz puan faiz artırdı.

Mann, "Enflasyon büyük bir zorluk haline geldi. Yükseliyor ve çok yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor" derken, aynı zamanda merkez bankalarının politika faizlerini ihtiyaç duyulandan daha fazla artırması ihtimalinin de risk taşıdığına işaret etti.

Merkez bankalarının gereğinden fazla faiz artırması durumunda hızlı bir şekilde geri adım atmak zorunda kalmasının da 'ciddi bir senaryo' olduğunu vurgulayan Mann, "Asıl zorluk şu ki, yönünüzü kaybedip gökyüzünün ve altınızdaki yerin nerede olduğu konusunda emin değilseniz, nereye varmanız gerektiğinden de tam olarak emin olamazsınız" ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyona rağmen ABD'li tüketicilerin seyahat gibi ihtiyari harcamalar yapmaya devam ettiğini söyleyen Mastercard uzmanı, "Ne kadar olası olmasa da insanların aklının bir köşesinde 'ya koronavirüs seyahat kısıtlamaları yeniden gelirse' endişesi var" dedi.