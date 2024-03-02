3 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girerken emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih de belli oldu.

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeyle emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı da artırıldı. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liraya yükseltildi.

İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Bu sene Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri tarihlerinde olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce bayram ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

16-17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde ise Kurban Bayramı kutlanacağı için Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi bekleniyor.