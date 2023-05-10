31 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak doğal gaz faturası için vatandaşlara uyarı!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ‘konut, ibadethane ve cemevi’ abonelerine çıkarılacak ilk faturalar ücretsiz olurken uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ‘konut, ibadethane ve cemevi’ abonelerine tahakkuk ettirilecek ilk faturalara ilişkin doğal gaz bedeli Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından, sistem kullanım bedelleri ve diğer bedeller ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

“SADECE KONUT, İBADETHANE VE CEMEVİ ABONELERİNİ KAPSAYACAK”

Samsun genelinde sayaç okuma faaliyetlerini sürdüren Samsun’daki doğal gaz firması genel müdürü Yılmaz Kolsan, uygulama ile ilgili olarak bazı uyarılarda bulundu. Abonelerin nisan ayındaki genel tüketimini de kapsayan faturalarının tahakkuk edilmekte olup tamamının devlet tarafından karşılanacağının altını çizen Kolsan, “Bu uygulama sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsayacak. Sayaç okuma işlemlerimiz ve saha faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Sayaç okuması biten abonelerin faturaları adreslere bırakılıyor. Faturalarda ödenecek tutar kısmında ‘0 TL’ yazıyor. Abonelere gönderilen SMS metinlerinde tüketim miktarı ile ilgili bilgiler yer alsa da fatura linkinin tıklanması halinde ödenecek tutar kısmının ‘0 TL’ olduğu görülecektir. Abonelerin mağduriyet yaşamamaları ve uygulamadan faydalanabilmeleri için sayaçlarını mutlaka okunabilir konuma getirmeleri veya süresi içinde endeks bildirimlerini yapmaları gerekliliğinin altını çizmek istiyorum” dedi.

25 METREKÜPE KADAR DEVLET KARŞILAYACAK

Kolsan, “Sadece konut, ibadethane ve cemevi aboneleri için Mayıs ayındaki tüketimin tamamını kapsayan bu uygulama sonrasında 01 Mayıs 2024 tarihine kadar tahakkuk edecek faturalar ise 25 standart metreküpe kadar olan kısmının devlet tarafından karşılanması şeklinde devam edecek. Diğer taraftan abonelerin Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri kapsamına giren tüketim bedelleri dışındaki tüm borçları için (geçmiş dönem borçları, güvence bedeli, bağlantı bedeli, açma-kapama bedeli vb.) faturalar kapsam dışında olup ayrıca düzenlenecek ve bu faturaların ödemelerinin aboneler tarafından yapılması gerekecek” diye konuştu.