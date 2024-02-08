4 finans kuruluşuna tahvil ihraç yetkisi verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2034 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı. AA