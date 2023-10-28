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5 TL'lik madeni para 29 Ekim'de tedavüle giriyor

5 TL'lik madeni para 29 Ekim'de tedavüle giriyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 TL'lik madeni hatıra parasının 29 Ekim'de tedavüle gireceğini duyurdu.

Darphane, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı ile Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 TL'lik madeni para bastı. 100 milyon adet basılan 5 TL'ler 29 Ekim Pazar günü tedavüle girecek.

BAKANLIK AÇIKLADI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirmiştir." denildi.


5 TL'NİN ÖZELLİKLERİ
100. yıl temalı 5 TL tedavül hatıra paranın; iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu Yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "₺", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer alıyor. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetredir.

5 TL'lik madeni para 29 Ekim'de tedavüle giriyor - Resim : 1

 

 

Etiketler 5 tl madeni para cumhuriyet hazine ve maliye bakanlığı
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