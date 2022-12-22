''9 bin TL'nin altına imza atmayız'' diyen Türk-İş'ten ilk açıklama

Asgari ücret için masaya 7 bin 785 TL ile oturup "9 bin TL'nin altına imza atmayız" diyen ve yeni asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmayan Türk-İş'ten ilk açıklama geldi.

Yeni asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmayan Türk-İş'ten yeni açıklama geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarafından yapılan açıklamada, "Anayasada asgari ücretin tespitinde “çalışanların geçim şartları” göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır" denildi.

Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin açıklama bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 asgari ücret zammını belirleyemediğini ve yeni asgari ücretin Hükümet olarak belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 2023 asgari ücretin yüzde 54,6 oranında arttırılarak net 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

Asgari ücretin 9 bin TL olmasını talep eden Türk-İş, pazarlık masasına 7 bin 785 TL teklif ile oturmuş ancak bugün düzenlenen ve 2023 asgari ücretin açıklandığı toplantıya katılmamıştı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Kamuoyunun beklentisinin karşılanmadığı belirtilen açıklamada "Asgari ücret bir kez daha pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimi adına görev yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır.

Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle “çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir” elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oybirliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi.

"ASGARİ ÜCRET TOPLUMUN TÜMÜNÜ İLGİLENDİRİYOR"

Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır. Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı.

Anayasada asgari ücretin tespitinde “çalışanların geçim şartları” göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır.

"İŞÇİ KESİMİ ALINAN KARARA KATILMADI"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Ancak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret -bir kez daha- pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır. ”