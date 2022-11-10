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ABD ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

ABD ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ekim ayında yüzde 7,7 ile beklentilerin altında arttı.

ABD'de TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.

Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.

Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımları için önem taşıyor. Enflasyonun hızında yavaşlama olması durumunda faiz artışlarının hızında da yavaşlama öngörülüyor. Enflasyonda katılık sürerse yüksek faiz artışlarının devam etmesi bekleniyor.

Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

Etiketler abd veri enflasyon
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