AK Parti açıkladı: Çalışan emekliye de ikramiye geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Güler, çalışan emeklilere ikramiye verilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması için talimat verdiğini söyledi.

AK Parti iktidarının "emeklilere müjde" diyerek duyurduğu ancak çalışan emeklilerin kapsam dışında bırakıldığı için müjdeden çok hüsran olan 5 bin TL'lik ek ikramiyede kapsam genişliyor.

Sonunda resmi açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı duyuruda "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek” ifadelerini kullanmış ve çalışan emeklilerin kapsam dışı bırakılması büyük tepki çekmişti.

Ek ikramiye kimlere ödenmedi ?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar kapsam dışında bırakılmıştı. Ayrıca birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapıldı.

Öte yandan yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.