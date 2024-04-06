AK Parti'nin enflasyon hesabının neden tutmadığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yüzde 5’lik “enflasyon hedefi”ne ulaşılamaması nedeniyle bir kez daha hükümete açık mektup yazarak bunun nedenlerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gönderilen mektupta özellikle asgari ücretle ilgili vurgu ise dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinden Fatih Karahan'ın haberine göre mektupta "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.