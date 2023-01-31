Alman ekonomisinin büyüme tahmini aşağı çekildi

Eurostat ön verilerine göre Euro Bölgesi 2022′nin son çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü.

Yüksek gıda ve enerji maliyetleri uzun süredir devam eden tedarik zinciri darboğazlarını bir araya getirdiğinden, bölge Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından önemli bir baskı altında kaldı. Geçen yıl ekonomistler, 20 üyeli bölgenin ekonomik durgunluğa girmek üzere olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Enerji fiyatları 2022′nin ikinci yarısında soğuyarak Euro Bölgesi'nin daha geniş ekonomik performansına bir miktar rahatlama getirdi.

Almanya, ülke dökümü seviyesinde aşağı yönlü şaşırttı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi 2022′nin son çeyreğinde yüzde 0,2 küçüldü ve analistler artık Berlin’in resesyona gireceğini bekliyor.

Berenberg ekonomisti Salomon Fiedler bir notta, “Almanya dördüncü çeyrekte, ekonomi ikinci çeyrekte (bu yılın) istikrara kavuşana kadar ilk çeyreğe kadar sürecek olan sığ ve kısa bir resesyona girmiş olabilir” dedi.