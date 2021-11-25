  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Amazon'da Blackfriday öncesi büyük kriz

Amazon'da Blackfriday öncesi büyük kriz

Amazon'da Blackfriday öncesi büyük kriz

Almanya'da Blackfriday indirimleri öncesinde Amazon çalışanları greve gidiyor. Şirket çalışanlarının maaşlarına zam istediği belirtildi.

Almanya'da perakende satışların zirve yapacağı Cuma indirimleri olarak adlandırılan günde en büyük işçi sendikalarından Verdi, Amazon çalışanlarını greve çağırdı

Verdi, Almanya'nın Rheinberg, Koblenz ve Graben'de Amazon'un teslimat merkezlerinde çalışanların greve gitmek istediklerini duyurdu ve grevin gece yarısından itibaren başlayacağını açıkladı.

DİĞER TESİSLERDE DE EYLEM BAŞLAYABİLİR

Verdi tarafından yapılan açıklamada Almanya'da bulunan diğer Amazon tesislerinde de grev talebi olduğu duyuruldu.

İYİ ÜCRET, YAN ÖDEME İSTENİYOR

Grevin konusu olarak şirket çalışanları modern bir çalışma ortamında çok iyi ücretler, yan ödemeler ve kariyer fırsatları istiyor. Amazon ise yapılacak grev nedeniyle müşterilerin etkilenmeyeceğini duyurdu.

Etiketler almanya amazon grev
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aksaray'da yer altı suyu çekildi, yüzey yarıkları oluştu
Bugün zam gelen benzin, motorin ve LPG'ye yine zam!
Kayahan’ın kızı Beste Açar evleniyor
Gülşen'den 1.5 milyon dolarlık yatırım
Toyota Türkiye CEO'sundan ÖTV açıklaması
Ekonomideki yangın vatandaşı sokağa döktü! Çok sayıda gözaltı var
İşte bugüne kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı
AK Parti: ''Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek''
Türkiye'ye özel ucuz otomobil sürprizi! Fiyatı 100 bin TL olacak
Ayasofya'da şoke eden olay! Kırık taşın arkasından öyle bir şey çıktı ki...