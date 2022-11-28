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Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günü TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıklayarak, "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.

Etiketler ekonomi asgari ücret bakan bilgin
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