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  3. 24 Ocak 2021 14:47

Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz yeni durağına ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak'' dedi.

Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemimiz yeni durağına ulaştı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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