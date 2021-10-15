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Bakan duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Bakan duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere 55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, çiftçilere verilen destek ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

ÇİFTÇİ DESTEĞİ BUGÜN HESAPLARDA
"Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" diyerek paylaşım yapan Pakdemirli, "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor.

Kırsal Kalkınma: 472 yatırımcıya 40 milyon 579 bin 681 TL. Sertifikalı Tohum Üretim: 23 firmaya 14 milyon 645 bin 35 TL.

Sertifikalı Tohum Kullanım: 226 üreticiye 64 bin 348 TL. Destek bizden, üretmek sizden" ifadelerini kullandı

Etiketler bekir pakdemirli çiftçi destek ödemesi
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