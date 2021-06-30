Bakan Elvan duyurdu: İki yeni KGF desteği geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum" dedi. Bakan Elvan, "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yılın ilk 6 ayına ilişkin görünüm güçlü bir iktisadi faaliyete işaret ediyor. Dolayısıyla yıl sonu büyümesinin hedeflediğimiz oranın üzerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Bakan Elvan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 'Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuştu. Elvan, hem toplumların hem de ekonomilerin sağlığının pandemiden ciddi şekilde yara aldığını söyledi. Elvan, "Bu yaraları gidermek için uygulanan politikalar küresel ekonominin yeni şokları absorbe edebilme kapasitesini de zayıflattı. Bugün geldiğimiz noktada gelişmiş ülke Merkez Bankaları tarafından piyasaya olağanüstü miktarlarda likitide verildiğini biliyoruz. Pek çok ülkede bütçe açıklıkları ve boşluluk oranları rekor seviyeye ulaşmış durumda. Hizmetler sektörü başta olmak üzere çok ciddi istihdam kayıpları yaşandı. Küresel emtia fiyatlarında yani petrolde, tarım ve sanayi emtialarında rekor seviyede yükselişler söz konusu. Bu durumda kendini enflasyon tehdidi olarak ortaya koyuyor. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin enflasyon beklentilerindeki artış finansal piyasaları da doğrudan etkiliyor. Yurt dışından gelen her yeni veri ya da yapılan bir açıklama piyasalarda oynaklığın artmasına sebep olabiliyor" dedi.

"YIL SONU BÜYÜME HEDEFİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Elvan, salgın dönemini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarı ile yönettiklerini ifade ederek, "Sağlık alanındaki politikalara ek olarak ekonomi politikalarında da kritik adımlar attık. İşte bu sayede geçtiğimiz yılın 2'nci yarısında başlayan toparlanma eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2'nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz. Ben son 2 haftadır sahaya da iniyorum. Bursa’da ve Gaziantep’te sanayicilerimizle bir araya geldim. Elbette sorunlar var. Ancak sevindirici olan husus sanayicilerin yeni yatırım yapmak istemesi, mevcut işlerini ve mevcut pazarlarını daha da büyütmenin peşinden koşması. Yılın ilk 6 ayına ilişkin görünüm güçlü bir iktisadi faaliyete işaret ediyor. Dolayısıyla yıl sonu büyümesinin hedeflediğimiz oranın üzerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek" diye konuştu.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR REFORM PROGRAMI OLUŞTURDUK"

Elvan, aşılamada çok ciddi bir ivmenin söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Bu gelişmenin hizmetler sektörünü ve istihdamı olumlu etkilemesini bekliyoruz. Ticaret ortaklarımızdaki toparlanma dış talebin güçlü seyrine büyük katkı veriyor. İç talebin kontrollü bir şekilde devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla ödemeler dengesi cephesinde de bir sorun görmüyoruz. Salgından etkilenen esnaf ve işletmelerimize ciro kaybı, gelir kaybı ve kira desteği gibi hibeler sunduk. Vergi ve sosyal güvenlik primi ödemelerinde ertelemeler, KDV ve kira stopajlarında indirimler yaptık. Reel sektörümüzü desteklemek üzere kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmaları devreye aldık. Mevcut temellerimizi güçlendirmenin yanında Covid-19 sonrası dönemde en iyi şekilde hazır olmak için ekonomi ve hukuk alanlarında çok güçlü bir reform programı oluşturduk" dedi.

"YENİ DESTEK MEKANİZMALARI OLUŞTURUYORUZ"

Elvan, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığı ile sağladıkları teminat politikalarını değiştirdiklerini ifade ederek, "KGF'nin teminat verirken gözeteceği hususların başında doğru yere ve doğru işe gidecek kredilerin teminatlandırılması olacaktır. Özellikle mikro ve kobi ölçeğindeki firmalarımızın finansmana erişim imkanlarını artırmak ve teminat eksikliklerini gidermek için KFG kapsamında yeni destek mekanizmaları oluşturuyoruz. Eximbank üzerinden mevcut ihracatçılarımıza sağladığımız desteklerin yanında yeni ihracatçıların da ortaya çıkmasını sağlayacak bir mekanizma tasarlıyoruz" diye kaydetti.

"5 ve 6'NCI BÖLGELERE KREDİ DESTEĞİ"

Temmuz ayı ile birlikte KGF destekli 2 yeni mekanizma hayata geçeceğini, bunların da müjdesini vermek istediğini belirten Elvan, "İlk olarak ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5’inci ve 6’ncı bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız. 2'nci olarak ise küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının arttırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlayacağız. Firmanın istihdama kattığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Finansmana erişim konusunda kredilerin yanı sıra öz kaynak finansmanına da dikkatini çekmek istiyorum. Yatırımlarını ve ihracatını arttırmak isteyen şirketlerimiz son dönemde sermaye piyasalarından halka arz yoluyla uzun vadeli öz kaynak temin etmeye de çalışıyor. 2020 yılından bu yana yapılan 29 halka arzın 26’sını reel sektör şirketleri gerçekleştirdi. Halk arzlara yatırımcı ilgisi de giderek artıyor. Borsa İstanbul 100 endeksi 2020 yıl başına göre yüzde 23 artarken sanayi endeksinin yüzde 80 artması aslında bu ilgiyi açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.