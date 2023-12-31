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Bakan Şimşek 2024 yılı hedeflerini paylaştı

Bakan Şimşek 2024 yılı hedeflerini paylaştı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yıl mesajı paylaştı. Bakan Şimşek, uyguladıkları ekonomik programın 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık olarak uyguladıkları ekonomik programın 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceğini belirtti. 

X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: 

"Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz. 

2024 yılı;

•Yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, 

•Rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, 

•Kur korumalı sistemin sonlandığı,

•Cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, 

•Bütçe disiplininin tesis edildiği,

•Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.

Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. 
Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."

 

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek
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