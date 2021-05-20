Bakan'dan geçiş ücreti açıklaması: Zam değil güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü geçiş ücretlerinde yapılan fiyat artışının ''zam değil güncelleme'' olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın köprü ve otoyol geçiş ücretlerine hangi kriterlere göre zam yapıldığı sorusuna yanıt verdi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Karaismailoğlu, "Geçiş ücretleri döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar ile Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu durum, geçiş ücretlerine uygulanan bir zam olmayıp sözleşmenin gereği olarak yapılan güncellemelerdir" ifadesini kullandı.

"BAKAN VATANDAŞA MÜŞTERİ GÖZÜYLE BAKIYOR"

Başarır ise, Karaismailoğlu'nun verdiği yanıta ilişkin yaptığı açıklamada "Bakan vatandaşlara müşteri gözüyle bakıyor. 7 soruluk önergemize vermiş olduğu iki satırlık yanıtta, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerinde bir zam yapılmadığını, döviz kuru üzerinden hesaplanıp, Türk Lirası olarak uygulandığını belirtmiş" dedi.

Başarır, şöyle devam etti:

"Katarlıların sahibi olduğu beIN Sports'a dolar kurunu sabitlediler. Konu kendi vatandaşlarına gelince, araç geçiş ücretlerinde firmalardan hiçbir indirim talep etmeyip, sokağa çıkma yasaklarında dahi araç geçiş garantisi kapsamında parayı işletmeci firmalara ödüyorlar."

Sözcü