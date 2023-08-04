Bankada parası olanlara kötü haber!

Bankaların vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faizde düşüş sürüyor. Üç aya kadar vadeli hesaplarda ortalama mevduat faizi yüzde 30’un altına indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçen haftaki enflasyon sunumunda ‘sadeleşme’ adımlarıyla mevduat faizlerini düşürdüklerini söylemişti. Düşüş bu hafta da devam ediyor.

TCMB verilerine göre, mevduatların en ağırlıklı olduğu bir-üç ay vadeli TL hesaplarda ortalama faiz yüzde 29,3’e geldi. Bu vadede faizler yüzde 42’yle 23 yılın zirvesine çıkmıştı.

Bir aya kadar vadeli hesaplarda ortalama faiz yüzde 23,44, altı aya kadar yüzde 26,76, bir yıla kadar 20,19.