Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam

Döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürerken Türkiye zamla yatıp, zamla kalkmaya devam ediyor. Benzine dün gelen 56 kuruşluk zammın ardından benzin, motorin ve LPG'ye bir zam daha geldi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve durdurulamayan yükseliş, başta akaryakıt ve gıda ürünlerinde halka zam olarak dönerken benzin, motorin ve LGP'ye bir zam daha geldi.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 10,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 11,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,92 liradan 11,61 liraya, İzmir'de 10,99 liradan 11,68 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 10,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 11,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 11,47 liraya, İzmir'de 10,41 liradan 11,55 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,05 liradan 8,75 liraya, İstanbul'da ortalama 8 liradan 8,70 liraya ve İzmir'de 7,88 liradan 8,58 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.