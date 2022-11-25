Benzine bir indirim daha geldi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle bir gün zam, bir gün indirim gele gele 30 TL'ye dayanan akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanmaların etkisiyle benzin fiyatlarına gelen 3 indirimin ardından benzine zam gelirken, uzun süredir sabit kalan motorin fiyatlarına ise indirim gelmişti. Son olarak önceki gün benzine gelen 1 lira 16 kuruşluk indirimin ardından dün bir kez daha fiyatlar değişti. Dün itibariyle motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. Ancak baş döndüren zam ve indirimlere bugün bir yenisi daha eklendi ve benzine bugün itibariyle 47 kuruş indirim yapıldı.

Benzine gelen indirim cuma günü gece saatleri itibarıyla pompa fiyatlarına da yansıdı.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 16 kuruşa, Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 34 kuruşa indi.

Son olarak 12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 95 kuruş indirim daha gelmişti. Bugün ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,16 TL

Motorin fiyatı: 23,86 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,33 TL

Motorin fiyatı: 23,98 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 2034

Motorin fiyatı: 24,01 TL

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,16 TL

Motorin fiyatı: 23,86 TL



Ankara

Benzin fiyatı: 20,33 TL

Motorin fiyatı: 23,98 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,34 TL

Motorin fiyatı: 24,01 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.