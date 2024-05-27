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Beşler Un'dan büyük adım

Beşler Un'dan büyük adım
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Gaziantep merkezli Beşler Group bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en büyük gıda tedarikçisi oldu.

Beşler Un, 2023 yılında WFP'ye 6 milyon kilogramın üzerinde un tedarik ederek, bu önemli insani yardım kuruluşunun projelerine büyük katkı sağladı. Şirket, WFP dışında;  People In Need, Syrian Recovery Trust Fund, GOAL ve Qatar Charity gibi önemli insani yardım kuruluşlarıyla yakın iş birliklerini sürdürüyor.

Gaziantep merkezli Beşler Group bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en büyük gıda tedarikçisi oldu.

Türkiye ile birlikte Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük un üretim tesislerinden biri olan Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, insani yardım alanındaki güçlü varlığını stratejik ortaklıklarla sürdürüyor. Şirket, 2016 yılından bu yana,  Birleşmiş Milletler Gıda Programı (WFP), GOAL, People In Need, Syrian Recovery Trust Fund ve Qatar Charity gibi önemli insani yardım kuruluşlarıyla yakın iş birlikleri içinde yer alıyor.

Gaziantep merkezli Beşler Group bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en büyük gıda tedarikçisi oldu.

Şirket, bu anlamda her yıl milyonlarca kilogram un sağlayarak WFP'nin insani yardım faaliyetlerine destek oluyor. Beşler Un, 2023 yılında WFP'ye 6.095.300 kilogram un tedarik ederek, bu önemli insani yardım kuruluşunun projelerine katkı sağladı.

Gaziantep merkezli Beşler Group bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en büyük gıda tedarikçisi oldu.

Önemli insani yardım kuruluşlarıyla yakın iş birlikleri

Beşler Un ile People In Need arasında 2018 yılında başlayan iş birliği, ortaklığın istikrarlı bir şekilde büyümesine olanak tanıdı. Şirket, People In Need'e 2023 yılında 2.405.000 kilogram un tedarik ederek, bu kuruluşun insani yardım projelerine destek oldu.

Gaziantep merkezli Beşler Group bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en büyük gıda tedarikçisi oldu.

Suriye'deki iyileşme sürecine destek veren Syrian Recovery Trust Fund ile yapılan iş birliğine giden Beşler Un, 2023 yılında bu fon için 10.080.000 kilogram  buğday tedarik ederek, Suriyelilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oldu. Şirket, 2023 yılında Goal için 5.521.000 kilogram un tedarik ederek, bu kuruluşun dünya çapındaki insani yardım projelerine katkı sağladı.

Gaziantep merkezli Beşler Group bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en büyük gıda tedarikçisi oldu.

Ayrıca, Beşler Un, Qatar Charity ile yapılan iş birliği sonucunda bu kuruluşun  insani yardım projelerine de destek sağladı.  Şirket, 2022 yılında Qatar Charity için 316.890 kilogram un tedarik etti.

Gaziantep merkezli Beşler Group bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en büyük gıda tedarikçisi oldu.

 “Bu güçlü iş birlikleri, bize daha fazla insana erişim ve etki sağlama fırsatı sunuyor”

Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak,  bu iş birliklerinin şirketin insani misyonu doğrultusunda önemli adımlar olduğunu vurgulayarak  "İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumlara katkı sağlamak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu güçlü iş birlikleri, bize daha fazla insana erişim ve etki sağlama fırsatı sunuyor. Bu kurumlar, birbirleriyle irtibat halinde oldukları için birbirlerine firma önerisinde bulunurlar ve bu nedenle bölgeye yardım yapılacağı zaman yer yer kapımızı kendileri çalarak ihale daveti gönderirler" dedi.

Gaziantep merkezli Beşler Group bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en büyük gıda tedarikçisi oldu.

Gelecekte, Beşler Un'un bu değerli iş birliklerini daha da güçlendirip,  genişleteceğini kaydeden Çakmak, “Şirketimiz, insani yardım alanındaki bu önemli rolünü sürdürerek, toplumlara ve insanlara katkıda bulunmaya devam edecektir Firmamız, 30 yılı aşkın süredir gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. 2003 Irak krizi ve 2011 Suriye iç savaşı gibi bölgesel krizlerde bölge halkına gıda tedarik etmiştir. Yıllık 700 bin tona ulaşan ithalat hacmi ve yıllık 638 bin ton üretim kapasitesinin yanı sıra 80 araçlık tır filosuyla, bölgemizde meydana gelen iç savaşlar, pandemi, depremler ve benzeri durumlarda gıda tedariğine olanak sağlamıştır. Bunun yanı sıra firmamız; olağanüstü hallerde başta yerel yönetim ve ulusal kuruluşlar olmak üzere aynı şekilde uluslararası kurumlarla iş birliği yaparak bölgenin gıda tedariğine istikrar sağlayan güçlü ve köklü bir firma özelliğini taşımaktadır” şeklinde açıklamada bulundu.

Etiketler Beşler Un
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