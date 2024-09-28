Beyaz eşya satışları sert çakıldı
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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, beyaz eşya satışlarının ağustosta yüzde 21 düştüğünü açıkladı.
Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz beyaz eşya sektörünü de derinden etkiledi.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ağustos ayı beyaz eşya sektörüne ilişkin satış, üretim, ihracat ve ithalat verilerini paylaştı.
Beyaz eşyada ağustosta aylık bazda yurtiçi satışlar yüzde 21, üretim yüzde 13,1 düşerken ihracat ise yüzde 2,3 geriledi.
Yıllık bazda ise iç satışlar yüzde 15.3, üretim yüzde 13.4 ve ihracat yüzde 4.3 oranında düştü.
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